На Крым смогут вещать еще пять украинских телеканалов

Для вещания с телерадиовышки в Чонгаре Херсонской области, в том числе и на север аннексированного Крыма, будет создан новый мультиплекс, в который также войдут пять телеканалов.Об этом «Громадському радіо» сообщил член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.

Для этого регулятор объявит специальный конкурс. В нем, по словам Костинского, точно будет участвовать крымскотатарский канал ATR.

"Скоро мы получим вывод на еще один канал, то есть частоту. Создадим еще один мультиплекс. Там будет тоже пять программ и объявим еще один конкурс, чтобы с Чонгара вещало в эфире не пять, а уже десять украинских телеканалов. Я уже получил подтверждение от Рефата Чубарова и Ленура Ислямова (владелец ATR. – ТК), что в конкурсе на второй мультиплекс ATR точно будет участвовать", – рассказал он.

Костинский также уточнил, что Нацсовет постоянно измеряет, на какое расстояние достигает сигнал с Чонгарской вышки. и эффективнее всего сейчас работает первый канал «Українського радіо», которое можно слушать даже в Симферопольском районе.

Напомним, по итогам конкурса на многоканальное вещание с использованием 50-го телевизионного канала (стандарт DVB-T2) в Чонгаре победителями стали «UА:Крым», Черноморская ТРК, ICTV, «5 канал» и «Прямой».

В Джанкойском районе Крыма, недалеко от границы с материковой частью Украины, Россия начала возводить вышку для передачи сигнала российских телеканалов и радиостанций.

Фото: Максим Лисовой