На канале ZIK возник скандал из-за закрытия проекта «Остання інстанція»

Телеканал ZIK закрывает программу социальных расследований «Остання інстанція». Об этом в своем Facebook сообщил ее ведущий Даниил Мокрик.

"Как это произошло? А очень гадко произошло. На совещании нам сегодня (10 августа. – ТК) сообщили, что на переформатирование просто не дают денег", – написал он.

Кроме того, по словам телеведущего, после того как команда программы вернулась из отпуска, новый руководитель департамента журналистских расследований телеканала Ольга Мовчан сообщила ей, что проект социальных расследований ZIK не нужен, а нужен проект «ярких и жестяковых» расследований.

"На следующий день через нее пришло пожелание от генерального директора Игоря Туркевича сделать материал о братьях Дубневичах и корпорацию КРТ. На что я ответил, что мы не можем взять в «Останню інстанцію» эту тему. Далее было несколько разговоров с Олей. Я говорил, что не имею желания делать заказные и «персональные» расследования вообще. Она объясняла, что пожелания от руководства все равно будут", – рассказал Мокрик.

Таким образом, в эфир выйдет еще три новых выпуска программы – 14, 21 і 28 августа, после чего она будет закрыта. "Нам предложили до сентября закончить «Останню інстанцію». Ну а для некоторых журналистов, мол, найдутся вакансии в других проектах или на новостях. Я для себя не вижу возможным даже рассуждать о том, чтобы оставаться на канале, на котором я проработал более 3 лет. И о том, чтобы мне здесь что-то предлагали, и речи не идет", – уточнил журналист, добавив, что менее чем за полгода программа догнала по телерейтингам, а в некоторые случаях и перегнала, другие нишевые проекты расследований на канале – «Стежками війни», «Житлоблуд» и «Лакарські таємниці».

На самом телеканале сообщили, что причиной закрытия «Останньої інстанції» является именно рейтинговые показатели, которые ниже средних по телеканалу: суммарная доля программы ниже среднеканальной почти на половину (shr% 0,17 (для Киева – shr% 0,22), тогда как среднеканальная – shr% 0,28 (для Киева – shr% 0,46)).

Как уточнила «Телекритике» PR-директор ZIK Надежда Тысячная, изменения в эфирной сетке телеканала не связаны только с «Останньою інстанцією», а заявление Мокрика является его личными эмоциями. "Не знаю, как в такую мелкую социалку, которой была «Остання інстанція», можно впихнуть какой-то политический заказ. Это действительно не была топовая программа. И журналистские расследования в целом переформатируются, поскольку они не были сильными", – сказала она. Сотрудничество и Даниилом Мокриком канал продолжать не будет.

В пресс-службе ZIK рассказали, что в целом в рамках подготовки к новому осеннему сезону канал проводит ротацию программ, в том числе это касается и линейки проектов журналистских расследований. Так,закрыта также будет обличительная программа «Лікарські таємниці», которая выходила на канале в течение двух лет.

Кроме того, канал работает над переформатированием проектов военных расследований «Стежками війни» и строительных расследований «Житлоблуд», который в новом сезоне значительно расширит географию съемок за счет регионов страны.

"У телеканала ZIK есть амбициозные цели на этот сезон, поэтому линейка расследований и социальных проектов будет брать высокую планку по показателям и качеству. Мы планируем ряд резонансных материалов, которые не будут привязаны к еженедельным выходам", – говорит Ольга Мовчан.

Напомним, проект «Остання інстанція» был запущен в марте, когда руководителем департамента журналистских расследований ZIK стала Дарина Шевченко. Однако в начале июле она покинула канал вслед за генеральным продюсером Гайгысызом Гелдиевым, объяснив свой уход тем, что ZIK начал утрачивать свою независимость. Вместо нее департамент возглавила глава департамента социальных проектов телеканала Ольга Мовчан.

Фото: Facebook Даниила Мокрика