На канале «Украина» стартует сериал с актером из «Правила боя» и Вертинским

На телеканале «Украина» с 10 апреля начнет выходить сериал «Завещание принцессы» производства «Украинской продакшн студии», сообщает пресс-служба канала.

Лента будет выходить в эфире телеканала «Украина» с понедельника по четверг в 21:00. В центре сюжета – история знати вымышленного королевства Сент-Люмьер, представители которого борются за клад своей прародительницы.

Главную роль в сериале сыграл актер Влад Никитюк, сыгравший главную роль в спортивном экшене «Правило боя». Также в ленте снялисьактеры Алексей Вертинский, Евгения Гладий, Владислава Глеба, Сергей Сипливый, Ольга Атанасова, Александр Соколовский, Юлия Маргулис, Денис Роднянский и др.

Съемки «Завещания принцессы» проходили в Киеве, Киевской области и Черновцах с осени 2016 и завершились в январе.

Фото: Vesti-ukr.com