На канале «Украина» стартует новый сезон

Сегодня, 21 августа, на канале «Украина» премьерой романтической истории «Вторая жизнь Евы» от «Украинской продакшн студии» начинается новый сезон. А 22 августа стартует третий сезон первой украиноязычной медицинской драмы «Черговий лікар».

22 августа – еще одна премьера: пятый сезон скриптед-реалити «Реальная мистика». Далее эстафету премьер получат новые сезоны «Зіркового шляху», «Женского доктора», «Окна жизни» и «Агентов справедливости».

2 сентября – прямая трансляция поединка национальных сборных Украины и Турции по футболу. Матч Украина – Турция начнет серию прямых трансляции топовых поединков Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА и национальной сборной на канале «Украина».

Также в сентябре зрители канала «Украина» увидят новое кулинарное шоу «Свекруха чи невістка» – это украинская адаптация популярного турецкого формата Rivals-in-Law, который успешно выходит в 8 странах мира.

Еще одна премьера осени – детективная мелодрама «Спецы».

Также осенью канал «Украина» посетят первая украино-польская комедийная мелодрама «Светка», украиноязычная медицинская драма «Лікар Ковальчук», криминальная история «Белое-черное», семейная сага «Благие намерения», мелодрама «Выбирая судьбу» – всего около тридцати премьер лучших сериалов от ведущих украинских продакшенов: Film.ua, Starmedia, ABC film, Front Cinema, «Украинская продакшн студия», «Паноптикум».

Фото: kanalukraina.tv