ТЕЛЕКРИТИКА

На канале «ПлюсПлюс» покажут новый сезон мультфильма «Огги и кукарачи»

Бизнес

С 20 августа на телеканале «ПлюсПлюс» стартуют премьеры зарубежных мультфильмов, в том числе пятый сезон любимой детской ленты «Огги и кукарачи».


На «ПлюсПлюс» 20 августа в 21:20 состоится премьера второго сезона мультипликационного фильма «Бейблейд: Взрыв. Эволюция» японской анимационной студии Nippon Animedia. А в 21:45 маленькие зрители смогут увидеть популярный французский мультик «Огги и кукарачи 5» о смешных приключениях кота Огги и трех тараканах, которые портят ему жизнь своими злыми проделками.

Также с 1 сентября на канале стартуют сразу три зарубежные премьеры – канадский мультфильм «Щенячий патруль 4», приключенческая лента Ninjago 9 канадско-датского производства и новый американо-канадский мультфильм «Маленький зоомагазин» .

«Щенячий патруль 4» стартует на «ПлюсПлюс» 1 сентября в 12:15. В мультике дети смогут увидеть новые интересные истории патрульных собак. «Маленький зоомагазин», созданный на основе популярных игрушек Littlest Pet Shop и рассказывающий о приключения шестерых домашних животных, попавших в магический портал, начнется в 14:45. А Ninjago 9 о герое, который отправился в царство Они и Драконов, покажут вечером в 19:00.

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