На канале Paramount Comedy покажут ситком «Мамочка»

Канал Paramount Comedy подготовил адаптацию популярного сериала на украинском языке.

Один из авторов «Мамочки» Чак Лорри работал над такими юмористическими шедеврами, как «Два с половиной человека», «Теория Большого взрыва» и «Майк и Молли». Главные роли в сериале исполняют Анна Фарис и Элисон Дженни, которая совсем недавно получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Я, Тоня».

По сюжету, главная героиня Кристи Планкетт поборола зависимость от вредных привычек и устроилась официантом в роскошном ресторане. Мать героини Бонни Планкетт прошла аналогичный путь и теперь хочет наладить отношения с повзрослевшей дочерью. Кристи и сама является матерью двоих детей – Вайолет и Роско. Жизнь героини полна забавных и нелепых ситуаций, так что вам будет над чем посмеяться.

«Надеюсь, зрителям понравится очередное творение Чака Лорри, еще и в качественной украинской адаптации. Я уверена, что многие помнят актрису Анну Фарис, которая сыграла главную героиню в фильме «Очень страшное кино». Считаю, сериал «Мамочка» прекрасно подойдет для просмотра после напряженного рабочего дня», – рассказала Оксана Петришин, генеральный продюсер канала Paramount Comedy.

Наслаждаться комедийным сериалом можно будет по вторникам в 21:00. Для этого стоит узнать у кабельного оператора, есть ли в вашем пакете канал Paramount Comedy. Сериал будут повторно транслировать в воскресенье в 21:00.

Напомним, Paramount Comedy – это украинская адаптация американского кабельного телеканала Comedy Central, дистрибуцией которого занимается группа «1+1 медиа».