На канале ICTV стартуют осенние премьеры

С первым днем осени в эфире телеканала ICTV появится сразу несколько премьер.
1 сентября новый телесезон начинают мастера юмора с новой концертной программой «Дизель Шоу». В новых выпусках популярные юмористы снова будут шутить на семейные темы, обсуждать с иронией актуальные события в стране, высмеивать коррумпированных чиновников и нерасторопных работников сферы обслуживания. Выходить программа будет, как всегда, по пятницам в 21:20.
Также на ICTV возвращаются герои популярных украинских детективов – смотрите третий сезон сериалов «Пес» и «Нюхач» уже этой осенью.
Кроме того, телезрителей ICTV ожидает встреча с командой сериала «Неисправимые», в котором бывшие заключенные теперь расследуют уголовные преступления.
Для любителей аномальных явлений и секретных материалов канал ICTV и кинокомпания FILM.UA подготовили многосерийную премьеру «Контакт» – историю о трех героях, между которыми по воле случая возникла мистическая связь.
Острые вопросы и значимые события – с 7 сентября возобновляет эфир программа «Инсайдер». Все о политике от первых лиц страны и чиновников, горячие дискуссии на важнейшие социальные темы – с 4 сентября в «Свободе слова».