ТЕЛЕКРИТИКА

На канале ICTV стартуют осенние премьеры

Бизнес

С первым днем осени в эфире телеканала ICTV появится сразу несколько премьер.

1 сентября новый телесезон начинают мастера юмора с новой концертной программой «Дизель Шоу». В новых выпусках популярные юмористы снова будут шутить на семейные темы, обсуждать с иронией актуальные события в стране, высмеивать коррумпированных чиновников и нерасторопных работников сферы обслуживания. Выходить программа будет, как всегда, по пятницам в 21:20.

«Дизель Шоу»

Фото здесь и далее: пресс-служба телеканала ICTV

2 сентября стартует новый сезон тревел-шоу «Особенности национальной работы». Ведущие Руслана Ханумак и Андрей Зрожевский не просто расскажут, как зарабатывать деньги в разных странах Азии, но и испытают на себе самые жесткие работы – необычные для нас, но привычные для жителей других континентов. Индонезия, Шри-Ланка, Бали, Восточный Тимор и другие экзотические места – по субботам в 11:45.

«Комик на миллион»

Самая долгожданная и интригующая комедийная премьера осени «Комик на миллион» выйдет в эфир 17 сентября. Лучшие из лучших украинских юмористов под пристальным руководством Евгения Сморигина, Виктора Андриенко и Екатерины Скулкиной будут бороться за звание главного комика страны. Победитель и обладатель титула «Комик на миллион» получит квартиру и роль в одном из комедийных проектов телеканала.

Кадр из сериала «Пес»

Также на ICTV возвращаются герои популярных украинских детективов – смотрите третий сезон сериалов «Пес» и «Нюхач» уже этой осенью.

Кроме того, телезрителей ICTV ожидает встреча с командой сериала «Неисправимые», в котором бывшие заключенные теперь расследуют уголовные преступления.

Для любителей аномальных явлений и секретных материалов канал ICTV и кинокомпания FILM.UA подготовили многосерийную премьеру «Контакт» – историю о трех героях, между которыми по воле случая возникла мистическая связь.

Острые вопросы и значимые события – с 7 сентября возобновляет эфир программа «Инсайдер». Все о политике от первых лиц страны и чиновников, горячие дискуссии на важнейшие социальные темы – с 4 сентября в «Свободе слова».

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