На канале ICTV стартуют осенние премьеры

Также на ICTV возвращаются герои популярных украинских детективов – смотрите третий сезон сериалов «Пес» и «Нюхач» уже этой осенью.

Кроме того, телезрителей ICTV ожидает встреча с командой сериала «Неисправимые», в котором бывшие заключенные теперь расследуют уголовные преступления.

Для любителей аномальных явлений и секретных материалов канал ICTV и кинокомпания FILM.UA подготовили многосерийную премьеру «Контакт» – историю о трех героях, между которыми по воле случая возникла мистическая связь.

Острые вопросы и значимые события – с 7 сентября возобновляет эфир программа «Инсайдер». Все о политике от первых лиц страны и чиновников, горячие дискуссии на важнейшие социальные темы – с 4 сентября в «Свободе слова».