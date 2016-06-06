На канал «Эспрессо» есть три покупателя - Княжицкий

Телеканал «Эспрессо» получил три предложения, касающиеся его покупки. Об этом рассказал в интервью «Телекритике» владелец канала, народный депутат Николай Княжицкий.

"Мы в переговорах находились полтора года. И это нормальный процесс – любой товар, который есть на рынке, продается. А после появления информации в «УП» («Украинская правда» на прошлой неделе сообщила, что Княжицкий ищет инвестора для канала. - ТК) поступило сразу 3 реальных предложения. За исключением одной медиагруппы, в основном это люди, которые медиа раньше не занимались", - сказал он.

Нардеп уточнил, что среди заинтересованных, есть как желающие купить канал полностью, так и его часть. Сам он готов к продаже всей доли в «Эспрессо». "Но я рассказываю вам про все это пока теоретически: не факт, что продажа будет. Мы еще ничего не подписывали и до больших серьезных шагов, кроме переговоров, дело не дошло", - уточнил Княжицкий.

Он также отметил, что не согласится на сделку с людьми, с которыми идейно находится на разных позициях, даже если будет предложена большая сумма. "Кто-то хочет, чтобы именно их менеджеры возглавили канал, но существует ответственность перед командой... Поэтому надо все взвешивать", - добавил владелец канала.

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Фото: Facebook Алексея Панича