На какие сайты украинцы заходили в июле чаще всего

Desktop-исследование Kantar TNS CMeter показало, что ТОП-10 самых посещаемых сайтов в Украине в июле остался неизменным. Так, первые три строчки в рейтинге занимают Google, YouTube и Facebook с охватами в 95, 79 и 68 % соответственно; далее следуют сайты OLX (48%), ПриватБанка (46%), Википедии (43%), Prom.ua (41%), магазина Rozetka (37%), ukr.net (35%) и Sinoptik.ua (31%).

Новичком в июльском рейтинге стал сайт Gidonline.in, который поднялся на 10 позиций и занял 18 место благодаря увеличению охватов почти на 4% в сравнении с июнем. Gidonline.in является онлайн-кинотеатром, который насчитывает тысячи фильмов. По словам администраторов сайта, они имеют разрешение на распространение лент от правообладателей медиаконтента.

Также изменения коснулись охватов сайта газеты “Сегодня” - segodnya.ua. Он поднялся на 5 позиций благодаря росту охвата в почти 3%. Сайт поп поиску работы work.ua вернулся в топ-25, приростив 2%.

Исследования Kantar TNS CMeter базируются на анализе данных десктопных интернет-юзеров в возрасте от 14 до 70 лет.