На «Интере» стартует цикл психологических мелодрам с ведущей «Жди меня»

Телеканал «Интер» запускает новый проект – цикл психологических мелодрам «Жизнь на грани». Его премьера состоится17 октября в 13:00 на «Интере», сообщает пресс-служба канала.

Вести программу будет телеведущая Жанна Тихонова, которая ведет на канале «Жди меня».

В основе каждого выпуска – реальные истории людей, о которых уже говорили, писали, показывали сюжеты на телевидении. "Но любой телесюжет рассказывает лишь о фактах, в лучшем случае – о причинах того, что произошло. Цикл «Жизнь на грани» исследует внутреннее состояние героев, их взаимоотношения, психологию", – рассказывают на «Интере».

По словам руководителя Inter Media Group, в цикле «Жизнь на грани» – сложные и неоднозначные человеческие истории. "Мы берем крайние проявления и разбираем детально, как люди принимают решения, какая мотивация их поступков. Ведь любой поступок имеет последствие. В этой программе нет линейных решений, нет плохих и хороших людей. Это такая жизненная серая зона. Зритель до последней минуты не может понять, чем закончится история, какой выбор сделают герои и как он сам поступил бы на их месте. Этим проект и интересен", – говорит она.

Фото: Пресс-служба «Интера»