ТЕЛЕКРИТИКА

На «Интере» стартует сериал «Восточные сладости 2»

Бизнес

Премьера украино-турецкого сериала «Восточные сладости 2» состоится 13 августа в 20:30 на телеканале «Интер». Производством 24-серийной ленты с Евгенией Лозой и Аднаном Кочем в главных ролях занимается Star Media.


Мелодрама станет продолжением истории любви украинки Татьяны (Евгения Лоза) и турецкого врача Кемаля (Аднан Коч). Ради возлюбленного героиня переехала в Турцию и бросила мужа Игоря, с которым состояла в браке около 10 лет. Вскоре у Татьяны и Кемаля родился сын – Осман-Александр. Но семейной идиллии пришел конец, когда ДНК-тест показал, что отцом Османа-Александра является никто иной, как Игорь. Тане и сыну приходится уехать обратно на родину, чтобы мальчик мог общаться с биологическим отцом. Любви Татьяны и Кемаля предстоит пережить не одно испытание.

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«Судьба заведет наших героев в настоящие дебри! – говорит режиссер сериала Денис Елеонский. – Как быть в ситуации, когда твоя жизнь летит под откос, а привычный мир рушится? Вот об этом – второй сезон. В первом Таня и Кемаль строили свое счастье, но в финале оно дало трещину. Эта трещина начинает расползаться – и все стремительно рушится. Жизнь главных героев и их окружение меняются кардинально. Новый сезон будет более остросюжетным и динамичным. Будут развиваться новые любовные линии, мы затронем другие темы».

Во втором сезоне сериала «Восточные сладости» будут настоящие сражения за любовь: драки, перестрелки, взрывы, похищения, погони. Что примечательно, большинство трюков актеры исполняли самостоятельно.

«Одной из самых сложных для меня была сцена драки под водой, – признается турецкий актер Аднан Коч. – Хотя съемки трюков иногда даются легче, нежели трогательные сцены, где нужно заплакать или сыграть до мурашек».

В сериале появятся новые персонажи. К примеру, студентки Вика и Настя, приехавшие в Турцию работать аниматорами, попадут в ловушку и будут вынуждены развлекать клиентов в ночном клубе. Роли студенток сыграют Полина Василина и Елизавета Шакира

«Достаточно напряженная история, вокруг которой завязывается множество перипетий и приключений, – рассказывает Денис Елеонский. – Эта линия написана по реальным историям. Проблема была очень острой в 90-х, но актуальна и по сей день».

Сериал «Восточные сладости 2» на телеканале «Интер» будет выходить с понедельника по четверг в 20:30 (по две серии в день).

Фото: пресс-служба телеканала «Интер»

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