29 августа в 15:50 на «Интере» стартует новый сезон детективного цикла «Вещдок». Этот формат стал телевизионным открытием прошлого телесезона и самой успешной премьерной линейкой года. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Со вторника по пятницу зрителей ждут новые интригующие расследования, которые вошли в историю криминалистики второй половины прошлого века. Вместе с ведущим Артемом Позняком поклонники проекта познакомятся с самыми сложными уголовными делами прошлого. В то время малейшая деталь в руках опытного криминалиста могла превратиться в важную улику – вещдок. Как, например, может помочь в расследовании карикатурная маска президента США Ричарда Никсона, обнаруженная под кроватью? Или кольцо XIX века работы грузинских ювелиров? Или зажигалка с изображением Юрия Гагарина, выпущенная ограниченной серией? Но эти и другие предметы открывают истинные причины и обстоятельства совершенных преступлений, становятся зацепкой в разоблачении преступника. Особенность, которая объединяет все эти дела, – в них фигурируют не матерые преступники, а обычные люди, оказавшиеся в критических жизненных обстоятельствах.

"В новом сезоне мы больше внимания обращаем на психологизм, – рассказывает шеф-редактор «Вещдока» Олег Гершкович. – Детально изучаем ситуации и обстоятельства, которые складываются вокруг людей, причастных к событию. Именно во взаимоотношениях людей кроется разгадка преступления. Что удивительно, даже в сухих текстах старых протоколов, показаний, свидетельств отражены особенности человеческих характеров и причины конфликтов".

Фото: пресс-служба канала "Интер"



