На «Интере» стартует детективный сериал с Нонной Гришаевой

Телеканал «Интер» с 10 апреля начнет показывать многосерийный романтический детектив «Любовь по закону» производства компании Star Media.

Как сообщает пресс-служба канала,главную роль в сериале сыграла актриса Нонна Гришаева. В ленте она играет следователя Надежду Полякову, которая обладает необычайной интуицией, благодаря которой способна разгадать любую криминальную загадку. Также в «Любви по закону» снялись Игорь Лифанов, Александр Мохов, Елена Санаева, Галина Петрова и др.

Режиссером картины выступил Андрей Мармонтов, известный по работе в детективных сериалах о Даше Васильевой и Иване Подушкине по романам Дарьи Донцовой. "Это женский детектив: о женщине и для женщин. В нашем сериале важную роль играет личность актрисы Нонны Гришаевой, которая может быть и юморной, и ироничной, и жесткой, но при этом всегда остается настоящей женщиной", - говорит он.

Основные съемки сериала проходили в Одессе.

«Любовь по закону» будет выходить в эфире «Интера» с понедельника по четверг в 21:00.

Фото: Пресс-служба «Интера»