На ICTV стартует новое тревел-шоу «Отпуск по обмену»

Телеканал ICTV с 15 апреля начнет показывать новое тревел-шоу под названием «Отпуск по обмену». Его героями станут украинцы, которые не против провести выходные в роли жителей другой страны,сообщает пресс-служба канала.

При этом им придется впустить иностранцев и в свою жизнь – на уик-энд поменяться с ними домами. Во время этого «отпуска по обмену» семьи из разных стран будут не просто отдыхать, а максимально узнавать чужие традиции и местный колорит.

"Участники программы будут получать определенные задания. В конце программы каждая группа участников выставляет другой стране и дому свои оценки. Но нашей задачей было не показать, что где-то живут хуже, а где-то лучше. Наша цель – показать зрителю, как по-разному во всем мире живут люди, какие разные у них культура и обычаи", – рассказывает режиссер проекта Катерина Турова.

В «Отпускепо обмену» семья из Южноукраинска отправится в Италию, из Одессы – во Вьетнам, из Ворохты – в Египет, из Ивано-Франковска - в Ливани т.д.

Напомним, в феврале на ICTV стартовало тревел-шоу «Особенности национальной работы», в котором рассказывается о том, как в далеких уголках планеты люди зарабатывают деньги.

Фото: пресс-служба ICTV