На ICTV стартует новый сезон «Нюхача»

Новый – третий – сезон детективного сериала «Нюхач», производством которого занимается компания Film.ua, стартует на телеканале ICTV 20 ноября.

Как сообщает пресс-служба канала, зрители увидят восемь новых эпизодов. В эфире он будет выходить в 21:30.

"Третий сезон не будет похож ни на первый, ни тем более на второй. На этот раз мы делаем ставку не на спецэффекты, хотя они тоже, безусловно, будут, а на историю героев, в том числе на их взаимоотношения. Преступления, которые будут расследоваться, стали, как по мне, еще более закрученными и интересными", – рассказываетавтор идеи, соавтор сценария и режиссер проекта Артем Литвиненко.

Кроме того, в новом сезоне сериала снялось много новых актеров, в том числе и иностранных. "Одну из ролей в «Нюхаче 3» исполнит настоящая кинолегенда, чье имя авторы пока хранят в тайне", – отмечают на телеканале.

Напомним, «Нюхач» рассказывает о детективе со сверхчувствительным обонянием, который расследует сложные дела.

Фото: Пресс-служба ICTV