В Херсонской области начало вещание крымскотатарское радио «Хаят»

В Херсонской области началось вещание новой крымской радиостанции "Хаят" ("Жизнь"). Об этом на своей странице в Facebook написал член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещанияСергей Костинский.

По его словам, в течение последнего года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и Министерство информационной политики Украины "дали жизнь двум новым крымским радиостанциям - Радио "Хаят" и Радио Крым.Реалии, а также обеспечили возвращение в эфир радиостанции "Meydan" в Геническе и на Чонгаре".

"Каждая радиостанция выигрывала конкурсы на свободные радиочастоты в Херсонской области и становилась лицензиатом Национального совета. Наконец, Радио "Хаят" вышло в эфир в Васильевке, на частоте 103.5 МГц. Следующими должны выйти в эфир "Радио Крым.Реалии" - с Чонгара, на 105.9 МГц", - отметил Костинский.