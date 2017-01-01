На Евровидение аккредитовались более 1,5 тыс. журналистов

Для информационного освещения международного песенного конкурса Евровидение-2017 уже аккредитовались более 1,5 тыс. журналистов из Украины и других стран мира, сообщает пресс-служба телеканала «UA:Перший».
В целом же пресс-центр с кабельным интернетом, Wi-Fi и необходимой оргтехникой будет расположен в холле №1 МВЦ и сможет принять около 2 тыс. аккредитованных представителей СМИ, блогеров и фанов.
При необходимости журналисты смогут также пользоваться специально оборудованными радиостудиями и комнатами для интервью. "Кроме, собственно, рабочих мест в пресс-центре также предусмотрена зона для отдыха с рестораном и фан-зоной в виде комфортного лаунжа. Здесь аккредитованные фаны и представители СМИ смогут следить за выступлениями артистов", - говорят организаторы конкурса.
Зал для пресс-конференций будет вмещать 500 человек и 80 фото- и видеокамер.
Напомним, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая. Украину в этом году представляет группа O.Torvald.
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