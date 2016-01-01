На «Дожде» объяснили, почему называют Крым российским

Об этом сообщает сайт «Дождь».

"Мне очень жаль, что Нацсовет Украины принял такое решение", – заявила Синдеева. По ее словам, в соответствии с условиями договоров со всеми провайдерами в Украине, вещание «Дождя» на всей территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы. Она отметила, что Нацсовет Украины был уведомлен об этом 8 августа 2016 года, после чего претензий о несоответствии содержания телеканала украинскому законодательству «Дождь» не получал.

По словам Синдеевой, телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России. "В соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации", – уточнила Синдеева.

"Надеюсь, что наш украинский зритель найдет возможность смотреть «Дождь» через наш сайт, наши приложения в Smart TV и другие каналы дистрибуции", – добавила она.

Напомним, что сегодня Нацсовет принял решение запретить трансляцию телеканала и дал провайдерам месяц, чтобы его заменить.