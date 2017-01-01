На Донбассе до конца года появятся две украинские телевышки

До конца 2017 года в Бахмутовке (Луганская область) и Покровске (Донецкая область) построят телевышки, которые закроют белые пятна в украинском вещании на Донбассе. Об этом в эфире «5 канала» сообщил госсекретарь Министерства информационной политики Артем Биденко.

"В Луганской области в этом году запланирована вышка в Бахмутовке, которая закроет белое пятно, и мы фактически уберем возможность слушать или видеть террористическое ТВ или радио. Второе белое пятно решается построением вышки в Покровске", - сказал он.

Пока что, по словам Биденко, жители оккупированного Донецка могут смотреть два украинских телеканала, в том числе «5 канал». Также есть возможность смотреть украинские каналы через спутниковую связь, а в городах, размещенных поблизости от линии разграничения, ловится аналоговое вещание.

Напомним, в декабре 2016 года в Славянске Донецкой области начала работать восстановленная после разрушение вследствие боевых действий телевышка на горе Карачун. Таким образом, было восстановлено вещание четырех местных и десяти общенациональных телеканалов, а также четырех радиостанций.