На должность главы Общественного вещателя претендует шесть человек

Об этом «Телекритике» сообщил член Наблюдательного совета НОТУ Виктор Таран.

"По состоянию на сегодня документ подали шесть человек. Мы приняли решение пока не называть их имена, если они сами об этом публично не заявят", - сказал он.

Отметим, что прием заявок заканчивается 16 марта в 17:00. Во вторник (21 марта) состоится открытое заседание, на котором они будут рассматривать заявки и возможно кого-то снимут. Если, например, не предоставит полный пакет документов.

Напомним, сегодня Зураб Аласания заявил, что подал документы на пост главы НОТУ. Конкурс на должность председателя правления общественного вещателядолжен быть проведен не позднее 13 апреля. Согласно закону «Об общественном телевидении и радиовещании» глава правления общественного вещателя избирается на конкурсной основе набсоветом НОТУ на 4 года. Избрание происходит путем прямого, равного, тайного голосования членов набсовета среди претендентов, допущенных к участию в конкурсном отборе.

О своем намерении участвовать в конкурсе также заявлял глава правления «Громадського радіо», журналист Андрей Куликов.

Фото: Центр політичних студій та аналітики