ТЕЛЕКРИТИКА

На CNN выходит рекламный ролик об Украине с недостоверной информацией

Бизнес

Международный англоязычный телеканал CNN транслирует 30-секундный рекламный ролик о том, как меняется наша страна. Сделали его в Министерстве информполитики.

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"CNN смотрит весь мир. Это прекрасная возможность рассказать миру об изменениях, происходящих в Украине, о регионах и возможности для мирового бизнеса", – говорит госсекретарь ведомства Артем Биденко.  Ролик будет выходить в эфире канала до 21 декабря.

При этом в ролике используется устаревшая информация. Например, в нем говорится, что население Украины составляет 45 млн, тогда как, по последним данным Госкомстата, – 42,434 млн.

Фото: uts.edu.au

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