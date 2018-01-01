На CNN выходит рекламный ролик об Украине с недостоверной информацией

"CNN смотрит весь мир. Это прекрасная возможность рассказать миру об изменениях, происходящих в Украине, о регионах и возможности для мирового бизнеса", – говорит госсекретарь ведомства Артем Биденко. Ролик будет выходить в эфире канала до 21 декабря.

При этом в ролике используется устаревшая информация. Например, в нем говорится, что население Украины составляет 45 млн, тогда как, по последним данным Госкомстата, – 42,434 млн.

Фото: uts.edu.au