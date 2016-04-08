На ботов в 2016-м пришлось почти 52% интернет-трафика: исследование

В 2016 году больше 50% интернет-трафика сгенерировали боты, вернув себе, таким образом, лидерство перед человеческим трафиком, который в 2015 году впервые превысил автоматизированный.

Как сообщает vc.ru, об этом свидетельствует исследование компании Imperva Incapsula, специализирующейся на онлайн-безопасности. Аналитикипроанализировали более 16,7 млрд визитов на 100 тыс. случайно выбранных доменов из клиентской сети компании за период с 9 августа по 6 ноября прошлого года.

Так, в 2016 году на ботов пришлось 51,8% трафика, а на людей - 48,2%. Тогда как в 2015 году уровень человеческого трафика впервые за четыре года превысил уровень автоматизированного, составив 53% против 47%.