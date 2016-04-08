На ботов в 2016-м пришлось почти 52% интернет-трафика: исследование

В 2016 году больше 50% интернет-трафика сгенерировали боты, вернув себе, таким образом, лидерство перед человеческим трафиком, который в 2015 году впервые превысил автоматизированный.
Как сообщает vc.ru, об этом свидетельствует исследование компании Imperva Incapsula, специализирующейся на онлайн-безопасности. Аналитикипроанализировали более 16,7 млрд визитов на 100 тыс. случайно выбранных доменов из клиентской сети компании за период с 9 августа по 6 ноября прошлого года.
Так, в 2016 году на ботов пришлось 51,8% трафика, а на людей - 48,2%. Тогда как в 2015 году уровень человеческого трафика впервые за четыре года превысил уровень автоматизированного, составив 53% против 47%.
На долю так называемых «плохих ботов» ежегодно приходится около 30% интернет-трафика каждый год. По подсчетам аналитиков, каждый третий посетитель сайта - вредоносный бот. Из них наиболее активны имитаторы, которые способны маскироваться под реальных пользователей и обходить защиту.
Специалисты Imperva Incapsula отследили в 2016 году 504 уникальных полезных ботов, 278 из которых генерировали по меньшей мере тысячу посещений раз в сутки. Больше половины при этом демонстрировали рост активности, в то время как только 29,4% продемонстрировали ее спад.
Фото: Максим Лисовой