На ATR стартует авторская программа Аркадия Бабченко

Российский журналист Аркадий Бабченко, в феврале покинувший Россию, запускает на крымскотатарском телеканале ATR авторскую программу. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Программа называется «Прайм. Бабченко» и будет выходить по пятницам в 19:00.

"Если кто хочет быть сложенным вчетверо и попасть в эту маленькую коробочку под названием «телевизор», можете присылать свои вопросы к моему эфиру также в видеоформате. Единственная просьба – уложиться секунд в тридцать", – написал также он.