На ATR стартует авторская программа Аркадия Бабченко

Российский журналист Аркадий Бабченко, в феврале покинувший Россию, запускает на крымскотатарском телеканале ATR авторскую программу. Об этом он сообщил в своем Facebook.
Программа называется «Прайм. Бабченко» и будет выходить по пятницам в 19:00.
"Если кто хочет быть сложенным вчетверо и попасть в эту маленькую коробочку под названием «телевизор», можете присылать свои вопросы к моему эфиру также в видеоформате. Единственная просьба – уложиться секунд в тридцать", – написал также он.
Напомним, в начале октября ATR сообщил, что пополнил свою команду новыми ведущими. Кроме Бабченко, среди них – главный редактор интернет-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева, теле- и радиоведущий, журналист журнала «Новое время» Иван Яковина, журналист «Українського тижня» Денис Казанский, теле- и радиоведущий Юрий Мацарский и журналист «Українського радіо» Олег Борисов.
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