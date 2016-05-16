ТЕЛЕКРИТИКА

На Amazon появился еще один сериал Film.ua

Бизнес

Многосерийная семейная сага «Дом с лилиями» производства Film.ua и «Фаворит-фильм» опубликована на Amazon для Prime-подписчиков в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке с английскими субтитрами.

Как отмечает продакшен, это его девятый проект, размещенный на Amazon.

«Дом с лилиями» – семейная сага о судьбе героя-фронтовика Михаила Говорова, его любимых женщинах и детях, предоставляющая зрителю возможность проследить судьбу нескольких поколений советских и постсоветских людей, начиная с середины ХХ века до наших дней.

В Украине сериал транслировался на телеканале «Интер» и стал самым просматриваемым сериалом 2014 года.

Напомним, ранее на Amazon были опубликованы фильм «Незламна», два сезона сериала «Нюхач», мелодрама «Красная королева», первый сезон сериала «Женский доктор», сериал «Мотыльки», байопик «Сын отца народов», цикл коротких фолк-роликов «Спадок», цикл коротких роликов о кулинарных рецептах из мировых киношедевров «КиноКухня».

Фото: film.ua

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Фреймут в проекте «Инспектор. Города» на «1+1» заменил Остапчук

Бизнес

Вместе с Гончаровой утреннее шоу на «UA:Першом» ведут Антон Середа и Даниил Дорошенко

Популярное на Телекритике



Общество

Почему пьет журналист

Дуся

Из-за неприличного фото британских молодоженов сотням пар придется менять свадебные планы

Дуся

Сайт эскорт-услуг продал девственность 19-летней модели за 2,5 миллиона евро

Бизнес

Нацсовет зарегистрировал два новых информагентства. И при чем тут канал УНТ