На админгранице с Крымом происходит «радиодуэль» - Костинский

На административной границе с аннексированным Россией Крымом происходит «дуэль» между радиостанциями, вещающими с территории материковой Украины и с полуострова. Об этом изданию «Крым.Реалии» сообщил член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.

"И она проходит по правилам, которые мы устанавливаем. По их (властей Крыма. - Ред.) инициативам видно, что они не имеют ресурсов. И все, что они могут, - это установить передатчики", - добавил он.

В частности, вещание с территории крымских Красноперекопска и Джанкоя охватывает часть Херсонской области. "Со своей стороны мы установили первую башню на Чонгаре, увеличиваем башню в Чаплинке. Это позволит нам расширить вещание на территорию Крыма. Мы вещаем на Крым на большую территорию, чем они могут вещать на Херсонскую область, потому что у нас более мощные передатчики и на админгранице стоит башня", - отметил Костинский.

По его словам, в течение года вопрос о вещании с полуострова на Херсонскую область Украина постарается решить. "Это нам поможет сделать закон «Об особом режиме вещания»", - уточнил член регулятора.

Напомним, в январе завершилось строительство радиотелепередающей станции в селе Чонгар Херсонской области. Осуществлялось оно в рамках реализации Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и организации вещания на территорию Крыма на 2016 - 2017 гг. В начале февраля первыми украинскими станциями, которые могут слушать крымчане, стали «Украинское радио» (частота 100.7) та Meydan Radiosı (101.4 та 90.8).

Вместе с тем в начале февраля в Крыму начало вещать общественное крымскотатарское радио «Ветан седасы» («Голос родины»). Радио рассказывает о традициях и самобытности крымскотатарского народа, а также о его "светлом будущем в составе семьи народов России".

Фото: Максим Лисовой