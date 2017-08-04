На «2+2» выйдет сериал от режиссера «Правила боя»

"Оригинальная идея, многомерный главный герой, талантливый сценарная группа – рождается действительно перспективный проект, который станет нашим хедлайнером", – прогнозирует продюсер проекта Олеся Пазенко.

Сейчас креативная группа канала вместе с Шапаревым и сценарной группой разрабатывают сценарий, а старт съемок запланирован на следующий год. При этом «2+2» рассматривает возможность привлечения партнеров для создания этой ленты.

Напомним, в осеннем телесезоне из собственных сериалов канал показал «Ментовские войны. Одесса», «Ментовские войны. Киев», а также «Гвардии-2». В настоящее время снимаются еще две ленты – «Опер по вызову» и «Стоматолог».

Фото: Максим Лисовой