На «2+2» выйдет сериал от режиссера «Правила боя»

Телеканал «2+2» собирается снять авантюрно-приключенческий детектив с элементами фантастики. Рабочее название проекта – «Фантом», а соавтором идеи и сценария стал режиссер Алексей Шапарев («Правило боя», «Киевский торт»).
На канале рассказывают, что главный герой сериала – гений преступного мира по прозвищу Фантом. Он – виртуозный бандит, которому удается совершать самые изысканные преступления, избегая наказания благодаря использованию современных технологий, которые помогают менять внешность. Когда на него выходит бывший следователь Михаил Жаров, под прицелом Фантома оказываются не только криминальные авторитеты, но и коррумпированная элита у власти.
"Оригинальная идея, многомерный главный герой, талантливый сценарная группа – рождается действительно перспективный проект, который станет нашим хедлайнером", – прогнозирует продюсер проекта Олеся Пазенко.
Сейчас креативная группа канала вместе с Шапаревым и сценарной группой разрабатывают сценарий, а старт съемок запланирован на следующий год. При этом «2+2» рассматривает возможность привлечения партнеров для создания этой ленты.
Напомним, в осеннем телесезоне из собственных сериалов канал показал «Ментовские войны. Одесса», «Ментовские войны. Киев», а также «Гвардии-2». В настоящее время снимаются еще две ленты – «Опер по вызову» и «Стоматолог».
Фото: Максим Лисовой
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