На «1+1» стартует «Вечерний Киев» с новой анимационной пародией и студией

Сегодня, 24 ноября, на телеканале «1+1» состоится премьера нового сезона развлекательного шоу «Вечерний Киев» студии «Квартал 95».

Как сообщает пресс-служба канала, специально для нового сезона сооружены сложные декорации с пятью локациями и круглым зрительским залом, который разворачивается к каждой из локаций.

Кроме того, в рамках шоу стартует новый анимационный проект «Свинка Шмепа – дочь нардепа», который является пародией на мультсериал «Свинка Пеппа» и рассказывает о жизни детей народных избранников.

Также в новых выпусках «Вечернего Киева» зрители увидят продолжение мини-сериала «Игры непристойных» – пародии на сериал «Игра престолов», где украинские политики живут в вымышленном мире, но сталкиваются с реалиями политической и экономической ситуации в нашей стране.

"Проект объединяет множество разнообразных рубрик, в которых каждый телезритель сможет найти для себя свежий юмор. В новых сериях обновленного шоу актеры студии «Квартал 95» покажут скетчи с участием звезд, выступят с оригинальными монологами, а также представят острые пародии на известных людей", – рассказывают на телеканале.

Фото: Пресс-служба «1+1»