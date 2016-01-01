На «1+1» стартует новый сезон «Рассмеши комика. Дети»

Новый сезон шоу «Рассмеши комика. Дети», которое выходит в эфире «1+1», стартует 3 марта, сообщает пресс-служба «Квартала 95».

Программа будет выходить по пятницам в 20:20 сразу после выпуска ТСН. Ее ведущей, как и раньше, будет Настя Каменских.

Кастинги проходили по всей Украине, а также в Беларуси. "За два дня было снято 5 выпусков, в проекте приняли участие 49 детей. Многим из них удалось рассмешить Владимира Зеленского и Евгения Кошевого. Всего из студии вынесли 560 000 гривен", - рассказывают в «Квартале 95».

О том, как проходили съемки нового сезона «Рассмеши комика. Дети», смотрите и читайте в нашем материале.

Напомним, в сентябре 2016 года ведущим нового сезона «взрослого» «Рассмеши комика» стал капитан команды КВН «Сборная Днепра», актер скетч-шоу «Країна У» на телеканале «ТЕТ» Игорь Ласточкин.

Фото: пресс-служба «Квартала 95»