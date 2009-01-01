Мюзикл «Звезда родилась» помог Леди Гаге преодолеть творческий застой

Многие певицы на пике карьеры решают попробоваться в качестве актрисы. Этим путем шли Мадонна, Мэрайя Кэри, Бейонсе и Бритни Спирс, но ни у одной из перечисленных звезд не хватило актерского таланта, чтобы органично смотреться в большом кино.

Однако Леди Гаге это, похоже, удалось. Лента “Звезда родилась”, премьера которой состоялась в последний день лета на Венецианском кинофестивале, получила положительные отклики критиков и стала одним из самых обсуждаемых проектов года. А саундтрек к фильму - Shallow - выпущенный в прошлую пятницу, занял первые строчки в мировых чартах.

Мюзикл Купера стал римейком лент 1937 года и 1976 годов. По сюжету, кантри-музыкант Джексон Мейн (Брэдли Купер), чья карьера катится под откос, однажды встречает никому не известную талантливую певицу Элли (Леди Гага). Между ними завязываются любовные отношения. Джек помогает Элли добиться успеха, но пока ее звезда загорается, а его гаснет, мужчина испытывает смешанные чувства.

