Мюзикл «Звезда родилась» помог Леди Гаге преодолеть творческий застой

Вчера, пятого октября, в мировой прокат вышел фильм «Звезда родилась», ставший режиссерским дебютом Брэдли Купера и актерским дебютом Леди Гаги в полнометражном кино. Для эпатажной певицы съемки в ленте оказались своеобразным выходом из творческого кризиса, считают журналисты Buzzfeed.
Многие певицы на пике карьеры решают попробоваться в качестве актрисы. Этим путем шли Мадонна, Мэрайя Кэри, Бейонсе и Бритни Спирс, но ни у одной из перечисленных звезд не хватило актерского таланта, чтобы органично смотреться в большом кино.
Однако Леди Гаге это, похоже, удалось. Лента “Звезда родилась”, премьера которой состоялась в последний день лета на Венецианском кинофестивале, получила положительные отклики критиков и стала одним из самых обсуждаемых проектов года. А саундтрек к фильму - Shallow - выпущенный в прошлую пятницу, занял первые строчки в мировых чартах.
Мюзикл Купера стал римейком лент 1937 года и 1976 годов. По сюжету, кантри-музыкант Джексон Мейн (Брэдли Купер), чья карьера катится под откос, однажды встречает никому не известную талантливую певицу Элли (Леди Гага). Между ними завязываются любовные отношения. Джек помогает Элли добиться успеха, но пока ее звезда загорается, а его гаснет, мужчина испытывает смешанные чувства.
Для Леди Гаги, которая ворвалась в музыкальную индустрию в 2009-м году с альбомом The Fame Monster, и смело эпатировала публику своими откровенными клипами и монструозными нарядами, роль в фильме стала своеобразным толчком в творчестве, ведь в последнее время певица не спешит радовать фанатов новыми хитами.
Коммерческий успех артистки стал стремительно угасать еще в 2014-м году, когда вышел ее сингл Cheek to Cheek. И даже студийный альбом Joanne, выпущенный в 2016-м и не похожий на все, что пела Гага в раннем творчестве, не смог спасти ситуацию.
Star is born снова показал Гагу в роли обыкновенной творческой женщины, с ее обыкновенными проблемами. Честно, открыто и просто - без яркого грима, шокирующих нарядов и кричащего поведения.
Сегодня, когда поп-певицы все чаще уходят в хип-хоп и рэп, Гага позволяет себе быть лиричной и вернуться к музыке в стиле ретро. Экранная Элли, так или иначе, будет теперь ассоциироваться и с самой певицей. Кто знает, быть может, Стефани Джоанне Джерманотте навсегда оставит образ Леди Гаги в прошлом.
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