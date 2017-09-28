Музыкальным продюсером нацотбора на Евровидение стал Руслан Квинта

Телеканалы СТБ и «UA:Перший» начинают подготовку к третьему совместному национальному отбору на Евровидение с обновленным составом судейско-продюсерской команды.
Как сообщает пресс-служба СТБ, музыкальным продюсером будущего нацотбора стал продюсер и композитор Руслан Квинта. А имена членов жюри будут заявлены позже.
"На этом национальном отборе я хочу видеть самых талантливых украинских артистов, работающих в разных музыкальных жанрах. И обязательно тех, кто готов участвовать в конкурсе, а не просто хочет заявить о себе. Мало принести песню из своего репертуара. Евровидение – очень серьезный конкурс, требующий определенной подготовки; здесь не бывает случайных вариантов и побед", – говорит Квинта.
По словам руководителя нацотбора Натальи Франчук (СТБ), музыкальный продюсер двух предыдущих отборов Константин Меладзе попросил найти ему замену из-за большой загрузки в собственных проектах.
В этом сезоне функции музыкального продюсера и судей будут разделены. Так, Квинта займется только составом участников полуфиналов и, при необходимости, помощью артистам с аранжировками и доработками композиций. "Чтобы в полуфиналах нацотбора у всех членов жюри был свежий взгляд на участников, и они оценивали конкурсные песни, что называется, «с нуля». Приём заявок от артистов будет осуществляться через анкету на сайте СТБ, откуда она сразу попадает музыкальному продюсеру; народного онлайн-голосования в этом году не будет", – уточняет Франчук.
Прямые эфиры нацотбора пройдут в феврале одновременно на телеканалах СТБ и «UA:Перший»: 10 и 17 февраля – полуфиналы, 24 февраля – финал, во время которого определится имя представителя от Украины.Само же Евровидение пройдет 8, 10 и 12 мая в Лиссабоне (Португалия).
Фото: Пресс-служба СТБ
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