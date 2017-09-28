Музыкальным продюсером нацотбора на Евровидение стал Руслан Квинта

Телеканалы СТБ и «UA:Перший» начинают подготовку к третьему совместному национальному отбору на Евровидение с обновленным составом судейско-продюсерской команды.

Как сообщает пресс-служба СТБ, музыкальным продюсером будущего нацотбора стал продюсер и композитор Руслан Квинта. А имена членов жюри будут заявлены позже.

"На этом национальном отборе я хочу видеть самых талантливых украинских артистов, работающих в разных музыкальных жанрах. И обязательно тех, кто готов участвовать в конкурсе, а не просто хочет заявить о себе. Мало принести песню из своего репертуара. Евровидение – очень серьезный конкурс, требующий определенной подготовки; здесь не бывает случайных вариантов и побед", – говорит Квинта.