Музыкальный журналист Фил Пухарев присоединился к команде «Громадського радіо»

На «Громадськом радіо» сегодня стартовала новая авторская музыкальная рубрика «Нова українська» в рамках программы «Ранкова хвиля», сообщается на сайте радиостанции.

Ведет ее музыкальный журналист Фил Пухарев.

"Мне кажется, и многие мои коллеги со мной согласятся, что само понятие «Новая украинская музыка» появилось после Революции Достоинства, после Майдана на волне того всплеска украинского самосознания. Начали делать музыку новые молодые группы, причем музыку именно в европейском контексте. Здесь можно называть очень много имен, все зависит от жанров. Основные игроки, мне кажется, в популярной музыке, которые пробились в высшую лигу – это Джамала и ONUKA. Есть молодые инди-рок-группы, которые пока подтягиваются, например, группа 5 Vymir", – отметил журналист.

Как известно, Фил Пухарев является основателем интернет-портала об украинской музыке Muzmapa.in.ua, сейчас работает редактором в интернет-журнале о современной музыке в Украине и мире Karabas Live.

Напомним, в июле Нацсовет по телевидению и радиовещанию оштрафовал «Громадське радіо» за несоблюдение квот на украинские песни в эфире на сумму чуть более 1,75 тыс. грн.

Фото: Facebook-страница Малой галереи «Мистецького арсеналу»