Музыкальный сервис Soundcloud может закрыться

В начале июля популярный музыкальный сервис Soundcloud объявил о сокращении 40% штата (173 человека) и закрытии офисов в Сан-Франциско и Лондоне. Таким образом, его создатели надеются сократить издержки и начать зарабатывать, поскольку сервис со 170-миллионной аудиторией за девять лет существования так и не стал прибыльным, пишет Meduza.
Так, выручка компании в 2014 году составила в $19,4 млн при чистом убытке в $44 млн. В 2016-м Soundcloud заработал $28 млн, но все равно не получил прибыли (точных сведений об убытках нет).По данным издания Techcrunch, у Soundcloud осталось денег только на 80 дней работы даже после всех увольнений, при этом сервис надеется сохранить независимость и найти новые инвестиции. В самом Soundcloud эти сведения опровергают.
Главное опасение: если Soundcloud закроется, то хранить уникальную коллекцию музыки будет некому, и она будет утеряна.
Поэтому сервис пытаются спасти интернет-активисты. В первую очередь работу по спасению обширной музыкальной библиотеки сервиса начал проект Archive.org, сохраняющий интернет-страницы для истории. По словам сотрудника «Архива интернета» Джейсона Скотта, сначала будут сохраняться треки, залитые в первые годы существования сервиса (с ними больше вероятности, что ни в каком другом месте их нет), а также наиболее популярные композиции.
Еще один заступник Soundcloud – рэпер Ченс, который пообещал, что пообщается с создателями сервиса и подумает, чем можно помочь. Позже он сообщил, что в ближайшее время Soundcloud будет жить, но никаких деталей не раскрыл. В компании утверждают, что просто рассказали ему, как идут дела, и убедили, что все не так уж и плохо.
Архив Soundcloud – это около одного петабайта музыки, в том числе и записей, которых больше нет нигде. Сервисом очень легко пользоваться и музыкантам, и слушателям, так как здесь удобно как искать музыку в определенном жанре, так и наткнуться на что-то совсем необычное. Именно на Soundcloud выкладывали треки с новых альбомов Канье Уэст и рэпер Ченс, также здесь зародился отдельный жанр «саундклауд-рэп» (одно из наиболее интересных событий в современной музыке). Фактически, Soundcloud – это YouTube для аудиозаписей. Он рассчитан именно на оригинальные записи, которые на него заливают сами авторы.
Как известно, Soundcloud был основан девять лет назад шведами Александром Юнгом и Эриком Вальфорсом. Штаб-квартира Soundcloud находится в Берлине, у компании есть еще офис в Нью-Йорке, а до недавнего времени были филиалы в Лондоне и Сан-Франциско.