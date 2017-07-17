Музыкальный сервис Soundcloud может закрыться

Поэтому сервис пытаются спасти интернет-активисты. В первую очередь работу по спасению обширной музыкальной библиотеки сервиса начал проект Archive.org, сохраняющий интернет-страницы для истории. По словам сотрудника «Архива интернета» Джейсона Скотта, сначала будут сохраняться треки, залитые в первые годы существования сервиса (с ними больше вероятности, что ни в каком другом месте их нет), а также наиболее популярные композиции.

Еще один заступник Soundcloud – рэпер Ченс, который пообещал, что пообщается с создателями сервиса и подумает, чем можно помочь. Позже он сообщил, что в ближайшее время Soundcloud будет жить, но никаких деталей не раскрыл. В компании утверждают, что просто рассказали ему, как идут дела, и убедили, что все не так уж и плохо.

Архив Soundcloud – это около одного петабайта музыки, в том числе и записей, которых больше нет нигде. Сервисом очень легко пользоваться и музыкантам, и слушателям, так как здесь удобно как искать музыку в определенном жанре, так и наткнуться на что-то совсем необычное. Именно на Soundcloud выкладывали треки с новых альбомов Канье Уэст и рэпер Ченс, также здесь зародился отдельный жанр «саундклауд-рэп» (одно из наиболее интересных событий в современной музыке). Фактически, Soundcloud – это YouTube для аудиозаписей. Он рассчитан именно на оригинальные записи, которые на него заливают сами авторы.

Как известно, Soundcloud был основан девять лет назад шведами Александром Юнгом и Эриком Вальфорсом. Штаб-квартира Soundcloud находится в Берлине, у компании есть еще офис в Нью-Йорке, а до недавнего времени были филиалы в Лондоне и Сан-Франциско.