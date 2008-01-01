Музыкальный продюсер СТБ Николай Сосин ушел с канала

С телеканала СТБ уволился главный музыкальный продюсер Николай Сосин. Об этом он сообщил в своем Facebook.
"Вот и завершен мой путь длинною в девять лет работы на СТБ. Это была «маленькая жизнь» со своими победами и поражениями, удачами и разочарованиями, новыми знакомствами и интересными проектами", – написал он, добавив, что настало время идти дальше.
«Телекритика» обратилась за комментарием к Николаю Сосину.
Как известно, Николай Сосин работал на СТБ с ноября 2008 года и курировал такие проекты, как, в частности, «Х-Фактор» и «Україна має талант», а также национальный отбор на Евровидение. Кроме того, он работает музыкальным продюсером в Tatamusic Production Studio.
Фото: Facebook Николая Сосина