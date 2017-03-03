«Музей новостей» попал в шорт-лист премии Shorty Social Good Awards

«Музей новостей» был реализован агентством Gres Todorchuk PR вместе с шестью командами приглашенных специалистов к 20-летию ТСН на канале «1+1». За три недели работы выставки в «Мыстецком арсенале» ее посетило более 100 тыс. человек.

"Мы видели свою задачу не просто в разработке пиар-активности к 20-летию ТСН, а и в создании беспрецедентного проекта, который бы сделал ТСН синонимом слова «новости», главным свидетелем всех ключевых событий эпохи независимости. Мы чрезвычайно рады, что проект попал в шорт-лист Shorty Awards, ведь это показывает, что украинские проекты могут достойно презентовать себя в мире", – говорит управляющий партнер Gres Todorchuk PR Ярослава Гресь.