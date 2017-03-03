«Музей новостей» попал в шорт-лист премии Shorty Social Good Awards

Проект «Музей новостей»попал в шорт-лист международной премии Shorty Social Good Awards, которая присуждается лучшим социальным инициативам мира, эффективно использующим социальные медиа в своем продвижении.
Как сообщает пресс-служба агентства Gres Todorchuk PR, это единственный украинский проект среди более 220 финалистов награды. Среди других участников шорт-листа – кампании таких организаций, как Google Made with Code, Microsoft, Hyatt, 21st Century Fox, Mercedes-Benz, National Geographic и др.
«Музей новостей» был реализован агентством Gres Todorchuk PR вместе с шестью командами приглашенных специалистов к 20-летию ТСН на канале «1+1». За три недели работы выставки в «Мыстецком арсенале» ее посетило более 100 тыс. человек.
"Мы видели свою задачу не просто в разработке пиар-активности к 20-летию ТСН, а и в создании беспрецедентного проекта, который бы сделал ТСН синонимом слова «новости», главным свидетелем всех ключевых событий эпохи независимости. Мы чрезвычайно рады, что проект попал в шорт-лист Shorty Awards, ведь это показывает, что украинские проекты могут достойно презентовать себя в мире", – говорит управляющий партнер Gres Todorchuk PR Ярослава Гресь.
По словам PR-директор группы 1+1 media Светланы Павелецкой, компании было важно создать реальный контакт со зрителями и показать им историю Украины глазами ТСН. "Очень круто, что мы вошли в шорт-лист и об Украине узнают через проекты про гордость, достижения и победы", – добавляет она.
Церемония награждения победителей пройдет 15 ноября в Нью-Йорке.
Фото: Максим Лисовой