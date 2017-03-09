«Музей новостей» попал в шорт-лист European Excellence Awards

Культурно-образовательный проект «Музей новостей», приуроченный к 20-летию программы ТСН, вошел в шорт-лист European Excellence Awards 2017, сообщает пресс-служба 1+1 media.
За первенство в конкурсе проект соревнуется с Miratech, Hope for Mundial Association, KPMG Poland, The Employers of The Republic of Poland. Победители премии будут объявлены 30 ноября на церемонии награждения в немецком Гамбурге.
Ярослава Гресь – о создании «Музея новостей», работе в HELLO! и других проектах в журналистике и культуре
"Уже второй год мы проходим в финал премии, и для нас большая гордость, делать проекты, которыми восхищаются не только в Украине, но и которые воспринимаются на таком почтенном уровне. «Музей новостей» очень важный проект для нас, ведь после его реализации коллеги из других медиагрупп говорили, что единственный его недостаток − то, что теперь новости ассоциируются исключительно с ТСН", − отмечает PR-директор группы Светлана Павелецкая.
По словам управляющего партнера GresTodorchukPR Ярославы Гресь, успех «Музея новостей» − в сочетании работавших над ним команд: его создавали новостийщики и музейные кураторы, репортеры и декораторы, журналисты и дизайнеры, пиарщики и историки, социологи и звезды шоу-бизнеса, VR-специалисты и представители государственных институций.
Напомним, экспозиция «Музея новостей» состояла из 10 залов с интерактивными зонами. Проект рассказал о том, как создаются новости, как они влияют на жизнь своих героев и общества в целом, раскрыл тайны рейтингов, презентовал уникальные экспонаты со времен независимости, а также представил 100 главных новостей Украины за последние 25 лет.
Фото: Максим Лисовой