«Музей новостей» попал в шорт-лист European Excellence Awards

Культурно-образовательный проект «Музей новостей», приуроченный к 20-летию программы ТСН, вошел в шорт-лист European Excellence Awards 2017, сообщает пресс-служба 1+1 media.

За первенство в конкурсе проект соревнуется с Miratech, Hope for Mundial Association, KPMG Poland, The Employers of The Republic of Poland. Победители премии будут объявлены 30 ноября на церемонии награждения в немецком Гамбурге.