«Музей новостей» попал в шорт-лист European Excellence Awards

"Уже второй год мы проходим в финал премии, и для нас большая гордость, делать проекты, которыми восхищаются не только в Украине, но и которые воспринимаются на таком почтенном уровне. «Музей новостей» очень важный проект для нас, ведь после его реализации коллеги из других медиагрупп говорили, что единственный его недостаток − то, что теперь новости ассоциируются исключительно с ТСН", − отмечает PR-директор группы Светлана Павелецкая.

По словам управляющего партнера GresTodorchukPR Ярославы Гресь, успех «Музея новостей» − в сочетании работавших над ним команд: его создавали новостийщики и музейные кураторы, репортеры и декораторы, журналисты и дизайнеры, пиарщики и историки, социологи и звезды шоу-бизнеса, VR-специалисты и представители государственных институций.