«Музей новостей» получил European Excellence Awards 2017

Проект «Музей новостей» стал победителем в категории «Восточная Европа» премии European Excellence Awards 2017, которая является самой престижной европейской наградой сферы связей с общественностью и корпоративных коммуникаций.
Как сообщает пресс-служба 1+1 media, победители премии были объявлены вчера, 30 ноября, на церемонии награждения в немецком Гамбурге.
Как рассказывал «Телекритике» Глеб Гусев, отвечавший за контент проекта, «Музей новостей» – это хорошая журналистика: "У посетителей нет ощущения, что их кормят коммерцией, и тут нет оголтелого прославления бренда ТСН. Тем не менее проект показывает, как работает ТСН".
Самым популярным залом из всех 10 был зал «Виртуальная студия» с четырьмя VR (виртуальная реальность) и тремя фотозонами. Там можно было начитать новости, показать погоду, записать новости с телесуфлера. Все это потом публиковалось на канале «Музея новостей» в YouTube. Очередь в этот зал всегда была огромной.
Ярослава Гресь – о создании «Музея новостей», работе в HELLO! и других проектах в журналистике и культуре
Напомним, «Музей новостей» – масштабный культурно-образовательный проект, который показал современную историю глазами журналистов ТСН. Его экспозиция состояла из 10 залов с интерактивными зонами, рассказывавшими, как создаются новости, как они влияют на жизнь своих героев и общества в целом, раскрыл тайны рейтингов, показал уникальные экспонаты времен обретения независимости и представил топ-100 новостей Украины последних 25 лет. За три недели работы выставки в «Мыстецком арсенале» ее посетило более 100 тыс. посетителей.
Проект реализован агентством Gres Todorchuk PR к 20-летию ТСН по заказу 1+1 media. В общей сложности «Музей новостей» создавали более ста человек.
Заглавное фото: Максим Лисовой
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