«Музей новостей» получил European Excellence Awards 2017

Проект «Музей новостей» стал победителем в категории «Восточная Европа» премии European Excellence Awards 2017, которая является самой престижной европейской наградой сферы связей с общественностью и корпоративных коммуникаций.

Как сообщает пресс-служба 1+1 media, победители премии были объявлены вчера, 30 ноября, на церемонии награждения в немецком Гамбурге.