«Музей новостей» побил рекорд посещаемости во время спецкурса Красного креста

В «Музей новостей», где вчера, 23 марта, состоялся специальный курс для журналистов, в рамках которого представители Общества Красного креста Украины (ОККУ) обучали основным правилам оказания медицинской помощи, за первый час работы пришло рекордное количество посетителей - более тысячи, а от старта проекта – около 78 тыс.

Как сообщает пресс-служба 1+1 media, в частности, журналистов учили делать непрямой массаж сердца, искусственное дыхание и останавливать кровотечение.

Кроме того, во время тренинга командир отряда быстрого реагирования ОККУ Тарас Логинов вручил награду «За мужество» спецкорреспонденту ТСН Натальи Нагорной, которая во время Евромайдана и командировок в зону АТО спасла не одну жизнь. Журналистка также прочитала лекцию по оказанию первой медицинской помощи и поделилась собственным опытом, как не растеряться в экстремальной ситуации.

Напомним, что с 2 по 26 марта в «Мистецьком арсенале» проходит масштабный выставочный проект «Музей новостей», посвященный 20-летию ТСН. Его экспозиция рассказывает о том, как создаются новости, как они меняют жизнь своих героев, раскрывает тайны рейтингов и внутреннюю кухню производства новостей и представляет уникальные экспонаты времен обретения независимости.

Курс первой помощи для журналистов от представители украинского Общества Красного креста проходил с 12:00 до 15:00 23 марта. Организаторы считают этот тренинг необходимым, поскольку журналистика входит в топ-10 самых опасных профессий в мире.

Фото: пресс-служба 1+1 media