ТЕЛЕКРИТИКА

Мураев улетел, но обещал вернуться: у NewsOne новый руководитель

Бизнес

Вчера вечером уже бывший руководитель NewsOne Евгений Мураев написал у себя на странице в Facebook прощальный пост, в котором поблагодарил команду за работу и сообщил, что отныне у скандального оппозиционного телеканала новый владелец.


Как оказалось, сделка по передаче руководящего кресла была совершена еще 27 августа в Вене. Новым управляющим NewsOne стал экс-первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов. По словам нового руководителя, Владимир Мураев передал ему управление каналом всего на три года.

«По условиям договора, мне на коммерческих условиях передано право осуществлять всю деятельность по управлению телеканалом. Соглашение предусматривает, что в течении этого периода собственник не имеет права вмешиваться в мою деятельностью или в одностороннем порядке прекратить договор. Если собственник захочет продать канал, по условиям договора, он должен приоритетно предложить его мне», – написал у себя на странице в Facebook Андрей Портнов.

Бывший руководитель и нынешний в своих постах обратились к президенту Петру Порошенко. Мураев с сарказмом посочувствовал главе государства и активистам, что больше не получится жечь шины у окон канала, в то время как Портнов попросил Петра Порошенко в случае информационных поводов или «спецзаданий» звонить напрямую ему.
Почему ушел Евгений Мураев? Про это оппозиционер пообещал написать вскоре, а пока лишь уточнил, что в ближайшее время планирует работать над новыми медиапроектами.

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