Мураев улетел, но обещал вернуться: у NewsOne новый руководитель

Как оказалось, сделка по передаче руководящего кресла была совершена еще 27 августа в Вене. Новым управляющим NewsOne стал экс-первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов. По словам нового руководителя, Владимир Мураев передал ему управление каналом всего на три года.

«По условиям договора, мне на коммерческих условиях передано право осуществлять всю деятельность по управлению телеканалом. Соглашение предусматривает, что в течении этого периода собственник не имеет права вмешиваться в мою деятельностью или в одностороннем порядке прекратить договор. Если собственник захочет продать канал, по условиям договора, он должен приоритетно предложить его мне», – написал у себя на странице в Facebook Андрей Портнов.