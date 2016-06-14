Мультсериал «Мама спешит домой» прошел на питчинг главного анимационного фестиваля

Анимационный сериал «Мама спешит домой» (Glowberry, Film.ua Group) отобран для участия в одном из самых важных мировых анимационных питчингов MIFA, который пройдет в рамках Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси (Annecy International Animated Film Festival, Франция) с 13 по 16 июня.

Как сообщает пресс-служба Film.ua, мультсериал стал первым в истории украинским участником питчинга."Это знаковое событие как для проекта, так и для украинской анимационной индустрии в целом: участие в питчинге MIFA - признание большого потенциала сериала, оригинальности его идеи и высокого художественного уровня", - отмечают в компании.

На фестивале продюсеры проекта «Мама спешит домой» рассчитывают познакомиться с потенциальными партнерами для копродакшена и наладить международное сотрудничество.

Как известно, Международный фестиваль в Анси существует более 50 лет. Получение Гран-при фестиваля, «Кристалла Анси», по значимости приравнивают к получению «Оскара». Рынок MIFA, который проходит в рамках фестиваля и является его важной частью, объединяет партнеров по финансированию, дистрибуции и совместному производству анимационных проектов со всего мира.

Напомним, «Мама спешит домой» – мультсериал, который является продолжением одноименной книги. Ранеесериал был отобран для участия в бизнес-форуме Animation Production Day, который будет проходить в рамках фестиваля анимационного кино в Штутгарте (ITFS) 4-5 мая.