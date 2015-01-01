Мультфильмы канала «ПлюсПлюс» внесены в методические рекомендации МОН

Проекты телеканала «ПлюсПлюс» отныне официально внесены в методические рекомендации по преподаванию учебных предметов в общеобразовательных учебных заведениях в 2017/2018 годах. Об этом пишет пресс-служба телеканала.

Министерство образования и науки Украины советует учителям мультфильмы собственного производства канала «ПлюсПлюс».

Как сообщается в рекомендациях, для закрепления знаний школьников эффективно проведение интегрированных нестандартных уроков. В частности, результативна организация бесед и дискуссий на основе содержания мультфильмов канала «ПлюсПлюс».

Впервые в школах «ПлюсПлюс» появился еще в 2015 году. Министерство предложило провести альтернативный формат Первого урока для школьников начальных классов, а именно – посмотреть мультфильмы о знаковых достижениях украинцев «Это наше и это твое». Тема урока – «Чем может гордиться украинец?». В 2016 году школьники также начинали учебный год с мультфильмами канала, в этот раз созданными по историям самих учеников. Тема – «Это наше и это твое» уже традиционно рекомендована и в 2017 году.

Отныне школьники будут не только начинать с «ПлюсПлюс» 1 сентября, но и учиться в течение года.

Фото: пресс-служба канала «ПлюсПлюс»