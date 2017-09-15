ТЕЛЕКРИТИКА

Моя попытка номер 5: «Народ против» снова на ZIK

Бизнес

«Народ против» уходит, «Народ против» возвращается. Это шоу ждали в марте, в апреле и даже летом, но политическое ток-шоу так и не появилось на экранах. Сегодня телеканал ZIK снова анонсировал перезагрузку проекта. Стоит ли верить?


В начале сентября прошлого года на львовском телеканале ZIK появилось политическое ток-шоу, которое с первых сюжетов напомнило зрителям уже знакомую кухню баталий «Шустер Live». Свое детище, как и полагается каналам, ZIK сразу же назвал «хедлайнером и неизменным лидером по рейтинговым показателям телепросмотров среди остальных информканалов в своем слоте».

Журналист «Телекритики» тогда детально изучил каждый взгляд и каждую фразу ведущей «Народ против», а по совместительству генпродюсера канала, Натальи Влащенко. Выводы после просмотров первых выпусков проекта вы можете прочитать в этом материале:

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2 марта на проекте «Народ против» вышел последний сюжет под названием «Жизнь не сахар: что умалчивает президент?». После этого «Народ против» пропал с экранов. Догадок в медиакругах, почему это произошло, была масса. Чего только стоила каналу блокада под чутким руководством правого радикала Дмитрия Корчинского и его «Братства», которая состоялась в конце марта этого года.

Несмотря на нелегкие времена, ZIK опять объявил о возвращении «Народ против» на экраны – премьера обновленного проекта была запланирована на 13 апреля. Этого числа политического ток-шоу в эфире зрители так и не дождались. Почему так произошло? Ситуацию на канале журналистам ZIK не прокомментировал.

Лишь спустя пару недель инсайдеры сообщили, что на самом деле никакого обновления не было, проект в марте был закрыл и никто даже не планировал его возвращать.

О возвращении «Народа против» сегодня его ведущая Наталья Влащенко говорит так же, как и в марте этого года: «Проект никуда не исчез с экранов телевизоров. Программа станет более динамичной, открытой для зрителя и максимально актуальной».

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Что же нового будет в осенней версии проекта «Народ против»?В первую очередь то, что у Влащенко должен появиться соведущий. А во-вторых, «в обновленном формате ток-шоу будет сделан акцент на четкий тайминг дискуссии. Теперь приглашенные гости будут иметь только 2 раунда, чтобы доказать свою позицию зрителям, которые, в свою очередь, могут поддержать спикера или нет. Больше внимания теперь будет уделяться и вопросам, которые будут звучать от аудитории», – пишет пресс-служба телеканала.

Когда ожидать возвращение «Народа против»? По предварительной информации канала, обновленный проект готовится в эфир 12 октября в 21:30.

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