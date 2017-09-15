Моя попытка номер 5: «Народ против» снова на ZIK

2 марта на проекте «Народ против» вышел последний сюжет под названием «Жизнь не сахар: что умалчивает президент?». После этого «Народ против» пропал с экранов. Догадок в медиакругах, почему это произошло, была масса. Чего только стоила каналу блокада под чутким руководством правого радикала Дмитрия Корчинского и его «Братства», которая состоялась в конце марта этого года.

Несмотря на нелегкие времена, ZIK опять объявил о возвращении «Народ против» на экраны – премьера обновленного проекта была запланирована на 13 апреля. Этого числа политического ток-шоу в эфире зрители так и не дождались. Почему так произошло? Ситуацию на канале журналистам ZIK не прокомментировал.

Лишь спустя пару недель инсайдеры сообщили, что на самом деле никакого обновления не было, проект в марте был закрыл и никто даже не планировал его возвращать.

О возвращении «Народа против» сегодня его ведущая Наталья Влащенко говорит так же, как и в марте этого года: «Проект никуда не исчез с экранов телевизоров. Программа станет более динамичной, открытой для зрителя и максимально актуальной».