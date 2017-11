Мошенники выманивали у брендов до $1,3 млн в день с помощью поддельных сайтов известных СМИ

Датская исследовательская компания Adform раскрыла мошенническую сеть (ботнет) HyphBot, с помощью которой злоумышленники похищали у рекламодателей до $1,28 млн в день в качестве платы за размещение рекламы на поддельных сайтах СМИ, имитирующих оригинальные,

Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные исследования компании, мошенники создали поддельные адреса, копирующие адреса сайтов таких крупных СМИ, как, в частности, The Economist, The Financial Times, The Wall Street Journal и CNN, а затем продавали на них рекламу. После этого они генерировали трафик на эти объявления при помощи сети ботов. Всего было создано более 34 тыс. поддельных сайтов изданий.