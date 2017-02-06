Мошенники выманивали у брендов до $1,3 млн в день с помощью поддельных сайтов известных СМИ

Датская исследовательская компания Adform раскрыла мошенническую сеть (ботнет) HyphBot, с помощью которой злоумышленники похищали у рекламодателей до $1,28 млн в день в качестве платы за размещение рекламы на поддельных сайтах СМИ, имитирующих оригинальные,
Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные исследования компании, мошенники создали поддельные адреса, копирующие адреса сайтов таких крупных СМИ, как, в частности, The Economist, The Financial Times, The Wall Street Journal и CNN, а затем продавали на них рекламу. После этого они генерировали трафик на эти объявления при помощи сети ботов. Всего было создано более 34 тыс. поддельных сайтов изданий.
Рекламу на них мошенники привлекали при помощи рекламных бирж, где рекламное пространство продается и покупается алгоритмами автоматически. Бренды на биржах закупали рекламные места на поддельных сайтах, а рекламу просматривали боты, а не реальные люди. Таким образом, рекламодатели тратили деньги, а СМИ, чьи сайты были подделаны, лишились дополнительной прибыли.
По мнению экспертов Adform, создатели HyphBot могли использовать для работы сети компьютеры пользователей, зараженные вредоносным ПО. Сеть продавала рекламу на 14 различных биржах и создала до 1,5 млрд просмотров и кликов на собственные сайты.
В Adform пришли к выводу, что сеть ботов могла приносить ее создателям в среднем $500 тыс. в день, а на пике – до $1,28 млн в день.