Мощность вещания украинских каналов на Крым увеличена втрое

Оператор телекоммуникаций в Чонгаре (Херсонская область) «Телемережі України» планово проверил цифровое телевизионное вещание пяти украинских телеканалов – «UА:Крым», Черноморская ТРК, ICTV, «5 канал» и «Прямой» – и увеличил мощность вещания на территорию Крыма более чем втрое – с 0,3 кВт до 1 кВт.
"Сейчас сигнал пяти украинских телеканалов распространяется на территории Джанкойского и Красноперекопского районов, и за их пределами.Более 200 тыс. крымчан уже сегодня имеют доступ в эфире к украинским телеканалам в T2", – написал в своем Facebook член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.
Напомним, в июле Нацсовет подвел итоги конкурса на многоканальное вещание с использованием 50-го телевизионного канала (стандарт DVB-T2) в Чонгаре и определил пять победителей. Ими стали: «UА:Крым», Черноморская ТРК, ICTV, «5 канал» и «Прямой».
А в начале ноября Сергей Костинский анонсировал, что количество телеканалов и радиостанций, вещающих на Крым в следующем году будет увеличено вдвое. Таким образом, число радиостанций увеличится до 8, а телеканалов – до 10.
Фото: ТК
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