Мощность вещания украинских каналов на Крым увеличена втрое

Оператор телекоммуникаций в Чонгаре (Херсонская область) «Телемережі України» планово проверил цифровое телевизионное вещание пяти украинских телеканалов – «UА:Крым», Черноморская ТРК, ICTV, «5 канал» и «Прямой» – и увеличил мощность вещания на территорию Крыма более чем втрое – с 0,3 кВт до 1 кВт.

"Сейчас сигнал пяти украинских телеканалов распространяется на территории Джанкойского и Красноперекопского районов, и за их пределами.Более 200 тыс. крымчан уже сегодня имеют доступ в эфире к украинским телеканалам в T2", – написал в своем Facebook член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.