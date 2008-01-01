Мохаммад Захур оценил убытки от сотрудничества с Савиком Шустером в $20 млн

Бизнесмен сообщил, что за попадание в программу политики платили деньги, чего не предусматривало сотрудничество с проектом.

«Когда мы с Савиком познакомились, для нас он был не политическим, а коммерческим проектом. Он больше для Савика был политическим, но мы оттуда ушли, потому что почувствовали, что там что-то нечисто. Мы за руку никого не держали, но люди говорили, что за участие в программе с них требовали деньги. У меня бизнес-планы вообще никаких «левых» дел не предусматривают. Это уже самодеятельность операторов, которые там всем руководили. Это все равно, как если бы я открыл казино, а за вход там кто-то брал деньги и клал себе в карман», – заявил Захур.

Сотрудничество с Мохаммадом Захуром, у Савика Шустера началось в августе 2008 года, когда Захур стал соучредителем и инвестором продакшен-компании «Савик Шустер Студиоc». В то время политическое ток-шоу «Шустер LIVE» выходило на телеканале «Украина». После конфликта с Захуром юридическое лицо «Савик Шустер Студиос» было ликвидировано. 21 июля 2009 года Савик Шустер открыл свой продакшен – «Савик Шустер Студия». Его учредителями называли политиков Валерия Писаренко, Сергея Тигипко, Николая Рудьковского, Виктора Пилипишина, Павла Елизарова, Дмитрия Полковского и самого Шустера. Последний выпуск «Шустер LIVE» вышел в эфир 30 декабря 2016 года.

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