ТЕЛЕКРИТИКА

Мохаммад Захур оценил убытки от сотрудничества с Савиком Шустером в $20 млн

Бизнес

Бизнесмен уверен, что политики платили за попадание в эфир «Шустер LIVE».


Собственник группы компаний Istil, бизнесмен пакистанского происхождения Мохаммад Захур за время сотрудничества с Савиком Шустером в 2008–2009 годах потерял около $20 млн. Об этом Захур рассказал в интервью «Главкому».

Бизнесмен сообщил, что за попадание в программу политики платили деньги, чего не предусматривало сотрудничество с проектом.

«Когда мы с Савиком познакомились, для нас он был не политическим, а коммерческим проектом. Он больше для Савика был политическим, но мы оттуда ушли, потому что почувствовали, что там что-то нечисто. Мы за руку никого не держали, но люди говорили, что за участие в программе с них требовали деньги. У меня бизнес-планы вообще никаких «левых» дел не предусматривают. Это уже самодеятельность операторов, которые там всем руководили. Это все равно, как если бы я открыл казино, а за вход там кто-то брал деньги и клал себе в карман», – заявил Захур.

Сотрудничество с Мохаммадом Захуром, у Савика Шустера началось в августе 2008 года, когда Захур стал соучредителем и инвестором продакшен-компании «Савик Шустер Студиоc». В то время политическое ток-шоу «Шустер LIVE» выходило на телеканале «Украина». После конфликта с Захуром юридическое лицо «Савик Шустер Студиос» было ликвидировано. 21 июля 2009 года Савик Шустер открыл свой продакшен – «Савик Шустер Студия». Его учредителями называли политиков Валерия Писаренко, Сергея Тигипко, Николая Рудьковского, Виктора Пилипишина, Павла Елизарова, Дмитрия Полковского и самого Шустера. Последний выпуск «Шустер LIVE» вышел в эфир 30 декабря 2016 года.

Фото: Главред

Статьи по теме

Главное в разделе

Бизнес

Нацсовет не смог оштрафовать NewsOne за «язык ненависти» и «разжигание вражды»

Бизнес

Сегодня телеканалу «Интер» – 22 года

Популярное на Телекритике



Культура

Все о фильме Сергея Лозницы «Донбасс» (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Дуся

Лобода тайно вышла замуж

Бизнес

Нацсовет не смог оштрафовать NewsOne за «язык ненависти» и «разжигание вражды»

Бизнес

Сегодня телеканалу «Интер» – 22 года