Мохаммад Захур планирует на месте «Кинопанорамы» построить гостиницу

О подобном намерении сам Захур рассказал журналистам газеты Kyiv Post, которую, к слову, ранее в этом году продал одесскому бизнесмену Аднану Кивану за $3,5 миллиона.

Закрытие старейшего кинотеатра «Кинопанорама» на улице Шота Руставели, а также другого кинотеатра – «Украина» на улице Городецкого, повлекло за собой недовольство киевлян, которые 2 октября вместе с украинскими кинематографистами вышли на акцию протеста под КГГА. Оба кинотеатра существуют в Киеве уже давно – «Украина» открылась в 1964 году, а «Кинопанорама» 1958-м.

Уже в первых числах октября пресс-служба компании господина Захура ISTIL Group, которая владеет «Кинопанорамой», сообщила, что здание закроют на капитальный ремонт, очень обтекаемо намекнув, какое будущее ждет кинотеатр.

«Группа ISTIL, которая в течение нескольких лет субсидировала кинопрокат в "Кинопанораме", приняла решение о прекращении работы кинотеатра с 1 октября 2018 года. В дальнейшем планируется проведение тендера по выбору подрядчика для осуществления капитального ремонта здания с возможным его перепрофилированием, включающим возможности кинопроката», – говорится в сообщении.

В то же время Наталья Соболева, бывший директор «Кинопанорамы» заявила, что на месте кинотеатра будут «арендаторы, какие-нибудь кафе, рестораны, ломбард и еще что-то».

Но удивительно другое – идея построить вместо «Кинопанорамы» гостиничный комплекс пришла владельцам, как говорится, не вчера. Так, ресурс «Хмарочос» обратил внимание на то, что проект строительства гостиничного комплекса на месте старого кинотеатра уже существует, о чем свидетельствуют данные сайта компании «Градобуд».