ТЕЛЕКРИТИКА

Мобильная реклама в Facebook эффективнее, чем в Google: исследование

Бизнес

Во втором полугодии 2016 года соцсеть Facebook впервые обогнала Adwords от интернет-гиганта Google на Android по ROI (коэффициент возврата инвестиций). Об этом свидетельствует исследование компании Singular, предоставляющей экспертизу в области мобильной рекламы, сообщает Cossa.

Singular представила топ мобильных сетей, глобально проанализировав свыше 1000 их, а также более 1500 приложений. Выглядит он так:

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Также аналитики подсчитали, что реклама на iOS была на 30% более эффективной по окупаемости инвестиций, нежели на Android. Таким образом, каждый доллар, потраченный рекламодателем на покупку пользователя на iOS, приносил в 1,3 раза больше дохода, чем на платформе Google.

О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»:



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