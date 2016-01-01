Мобильная реклама в Facebook эффективнее, чем в Google: исследование

Во втором полугодии 2016 года соцсеть Facebook впервые обогнала Adwords от интернет-гиганта Google на Android по ROI (коэффициент возврата инвестиций). Об этом свидетельствует исследование компании Singular, предоставляющей экспертизу в области мобильной рекламы, сообщает Cossa.

Singular представила топ мобильных сетей, глобально проанализировав свыше 1000 их, а также более 1500 приложений. Выглядит он так: