Миссия — не испортить праздник: какие подарки она точно не оценит





Бытовую технику и кухонную утварь. Даже если вы давно мечтаете о новом холодильнике или стиральной машине, а ваша возлюбленная вздыхает о новой мультиварке или блендере, воздержитесь от такого подарка на День влюбленных. Все эти замечательные приспособления можно подарить или просто приобрести в любое другое время. В день влюбленных женщина мечтает чувствовать себя любимой и желанной, а никак не бесплатным приложением к домашнему хозяйству.





Готовые подарочные наборы. Хотя это на первый взгляд и может показаться отличной идеей, на практике все окажется совсем не так радужно. Готовое решение кажется привлекательным, но такой подарок свидетельствует скорее о равнодушии к тому, кому его дарят. Такой подарочный набор как бы говорит, что даритель не выбирал его с душой и желанием порадовать близкого человека, а взял в магазине первое, что попалось под руку.





Сувениры и аксессуары с сердечками и цитатами про любовь. Да-да, именно от них в преддверии праздника ломятся полки всех магазинов и именно их не нужно покупать. Практика показывает, что сердечки актуальны только на День Валентина, а уже на следующий день все эти сувениры превращаются в пылесборники, которыми вряд ли кто-нибудь станет пользоваться.





Виртуальные подарки. Розочки в Вайбер, милые котята ВКонтакте, песня и красивая картинка на Фейсбуке — все это скорее разочарует вашу избранницу, чем будет оценено по достоинству. Подарок хочется подержать в руках. Даже если вас разделяет расстояние, вы всегда можете найти в ее городе курьера, который доставит от вашего имени подарок или цветы.





Если все это дарить нельзя, то что же можно, спросите вы. Вариантов масса: замечательным подарком станут ее любимые духи, ювелирные украшения, элегантный гаджет, сертификат на посещение SPA. Сегодня выбор практически не ограничен. Если у вас нет времени на беготню по магазинам в поисках, вы всегда можете найти подарок в крупном интернет-каталоге, например, на m.ua









При этом праздник уже умудрился обрасти не только обязательными романтическими атрибутами, но и негласными правилами о том, чего возлюбленной ни в коем случае дарить не стоит. Мужская практичность и прямолинейность — вещь, безусловно, полезная, но иногда может сослужить плохую службу. Итак, если вы не хотите разочаровать свою избранницу, чего вам не стоит приобретать?