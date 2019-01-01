ТЕЛЕКРИТИКА

Мишель Андраде снова попробует себя в роли актрисы

Бизнес

Певица с боливийскими корнями Мишель Андраде сыграет одну из главных ролей в предстоящей украинской комедии «Продюсер».


По сюжету фильма персонаж Андраде – видеоблогер, которая снимает на камеру все, что происходит с главным героем, и вместе с ним переживает невероятные приключения. Для артистки эта роль близка, ведь сама Мишель снимает влоги #mishvirmish о своей творческой и личной жизни.

До фильма «Продюсер» Андраде не снималась в полнометражном кино, однако у певицы есть актерский опыт – ранее она сыграла в 2-серийном детективе канала «1+1» – «Прислуга».

«Я в приятном шоке, потому что фильм со мной можно будет увидеть на больших экранах! – с восторгом говорит Мишель о съемках в картине «Продюсер». – Мне всегда нравится пробовать что-то новое, а с такими классными партнерами это вдвойне интересно».

В «Продюсере» также сыграют Алексей Дурнев, Даша Астафьева и Василий Кот. Съемки ленты начались 18 августа, премьера запланирована на 14 февраля 2019 года.

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