Мирослава Гонгадзе обвинила СТБ в краже сюжета «Голоса Америки»; канал принес извинения

В пресс-службе СТБ «Телекритике» сообщили, что редакция «Вікон-новин» просит прощения у «Голоса Америки» "за досадную ошибку, которая произошла с использованием сюжета".

Программа опубликовала свои извинения и на официальной странице в Facebook. В заявлении журналисты также отметили, что использование материала «Голоса Америки» без ссылки на первоисточник является ошибкой и не было умышленным или по мотивам неуважения к работникам редакции издания.