Мирослава Гонгадзе обвинила СТБ в краже сюжета «Голоса Америки»; канал принес извинения

Глава украинской службы «Голоса Америки» Мирослава Гонгадзе обвинила программу «Вікна-новини», которая выходит на телеканале СТБ, в использовании ее сюжета без соблюдения авторских прав.
"Уважаемые «Вікна-новини», от кого, от кого, но от вас не ожидали. Так нагло материалы «Голоса Америки» давно не воровали. При том, что вы – бывшие коллеги и профессионалы, и знаете, что наши материалы можно использовать свободно при условии ссылки. Мы бы вам его дали, но вы почему-то решили, что украсть легче, даже голоса авторов материала Юрия Мамона и Константина Голубчика слышно, а все лого закрыли своими", – написала она в своем Facebook.
В пресс-службе СТБ «Телекритике» сообщили, что редакция «Вікон-новин» просит прощения у «Голоса Америки» "за досадную ошибку, которая произошла с использованием сюжета".
Программа опубликовала свои извинения и на официальной странице в Facebook. В заявлении журналисты также отметили, что использование материала «Голоса Америки» без ссылки на первоисточник является ошибкой и не было умышленным или по мотивам неуважения к работникам редакции издания.