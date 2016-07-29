Минобороны запустит собственный телеканал

Кабинет министров собирается разрешить Министерству обороны создавать свои телерадиоорганизации. Об этом в интервью «Громадському радио» рассказалчлен Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.

"Это нормальная практика для многих стран, когда есть военное телевидение и радиовещание, так как определенная часть населения или проходит службу, или являются бывшими военнослужащими. Это примеры нишевого вещания. С другой стороны, это важно для Украины, потому что она борется за суверенитет", - пояснил он.

По словам Костинского, у Минобороны есть телерадиостудия, которая ранее производила передачи, выходившие на гражданских каналах и радиостанциях. "«Армия FM» взяла на себя большую часть работы по вещанию в зоне АТО. Она охватывает своим вещанием практически весь фронт. Радиостанция развивается. Скоро контент будет направлен и на гражданских", - сказал он.

Что касается телеканала, то он должен использовать все доступные способы доставки сигнала, в том числе спутник. "Спутниковая лицензия будет предусматривать право вещать в кабельных сетях. Если будут свободными цифровые частоты, то это может быть и цифровое телевидение", - добавил член регулятора.

Фото: Максим Лисовой